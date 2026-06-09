Apple permite crear flujos de trabajo con IA en la nueva aplicación Shortcuts

Apple anunció en su conferencia WWDC 2026 que ha aprovechado las capacidades de la inteligencia artificial para simplificar aún más la herramienta de scripting visual Shortcuts en iOS 27. Anteriormente, esta aplicación estaba destinada principalmente a usuarios profesionales que deseaban realizar automatizaciones complejas y acciones de múltiples pasos. La nueva versión permite a los usuarios describir el proceso deseado simplemente escribiendo una indicación de texto. Según Techcrunch.com informa .

Esta nueva función funciona con la tecnología Apple Intelligence. Analiza descripciones en lenguaje natural y genera automáticamente los pasos necesarios. Según Celcia Dantas, gerente senior de marketing de software doméstico de Apple, aunque Shortcuts es una herramienta muy potente, el proceso de creación era complejo para muchos. La actualización de IA hace que la aplicación sea conveniente y comprensible también para usuarios no técnicos.

Durante la presentación también se mostró un ejemplo práctico de esta función. Por ejemplo, un usuario puede simplemente crear un comando mediante una solicitud escrita que envíe automáticamente un mensaje a su cónyuge cuando salga del trabajo y calcule el tiempo estimado de llegada (ETA). El sistema combina por sí mismo todas las acciones necesarias, como calcular la distancia a través de Apple Maps y enviar una notificación a través de Messages.

Además, los usuarios pueden realizar cambios en la automatización creada mediante descripciones de voz o escritas. Por ejemplo, además del caso anterior, basta con pedir que se añada la función de reproducir un podcast favorito de camino. Esta versión actualizada de la aplicación Shortcuts se lanzará para los usuarios este otoño junto con iOS 27.