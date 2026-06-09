La tarjeta virtual “Troika” aparece en la aplicación “Moy id”

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La tarjeta virtual “Troika” aparece en la aplicación “Moy id”

Los residentes y visitantes de Moscú ahora pueden usar la tarjeta de transporte virtual “Troika” directamente a través de la aplicación “Moy id”. Esta novedad permite pagar el billete en todos los tipos de transporte público de la capital utilizando un smartphone, eliminando la necesidad de llevar una tarjeta de plástico. Según Ixbt.com informa .

Según el Departamento de Tecnologías de la Información de la ciudad de Moscú, para pagar el billete, el usuario solo necesita mostrar el código QR de la tarjeta en la pantalla de su dispositivo. El código se escanea mediante el lector del torniquete en el Metro, el MCC (Anillo Central de Moscú), el MCD (Diámetros Centrales de Moscú) y el transporte fluvial.

En el transporte superficial (autobuses, trolebuses, tranvías) y en las estaciones del MCD con validadores, el proceso es inverso: es necesario escanear el código QR mostrado en la pantalla del validador con el smartphone. La “Troika” virtual garantiza un pago rápido del billete y no se puede perder ni olvidar en casa como una tarjeta de plástico.

Actualmente, la aplicación “Moy id” ofrece más de 20 documentos y servicios. Son útiles para acceder a los servicios municipales, obtener descuentos, confirmar beneficios y rellenar diversos formularios y solicitudes. Dado que el smartphone siempre está a mano, toda la información necesaria está lista para usarse en formato digital.

TroikaMoy IdSmartphoneTransporteCódigo QR
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Abror Shuhratov
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