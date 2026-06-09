El fundador de Mercor acusa a Sequoia de manipulación de precios

En los últimos días, fundadores de startups e inversores han compartido sus historias en la red social X sobre el comportamiento inapropiado de los capitalistas de riesgo (VC). Las quejas incluyen inversores que se duermen durante las reuniones o sugieren a los fundadores despedir a sus socios. Sin embargo, Brendan Foody, cofundador de la plataforma de IA Mercor, valorada en 10.000 millones de dólares, hizo una acusación más grave. Techcrunch.com informa .

Foody acusó a Sequoia Capital, una de las firmas de capital riesgo más prestigiosas del mundo, de un esquema de "fijación de precios en dos niveles". Según él, la empresa invierte simultáneamente a dos valoraciones diferentes: mientras que la inversión principal se realiza a un precio más bajo, una parte más pequeña se formaliza a un precio muy alto. Como resultado, la enorme valoración anunciada al público crea una ilusión de falsa victoria en el mercado, mientras que el precio de entrada promedio real del inversor es mucho más bajo.

Por ejemplo, la startup Serval anunció que había recaudado 75 millones de dólares con una valoración de 1.000 millones de dólares. Sin embargo, según The Wall Street Journal, el punto de entrada real de Sequoia para este proyecto fue de solo 400 millones de dólares. Se observó una situación similar con la startup Aaru, donde el inversor Redpoint invirtió con una valoración de 450 millones de dólares, a pesar del precio "titular" de 1.000 millones de dólares.

Shaun Maguire, socio de Sequoia, respondió a las acusaciones de Foody. Enfatizó que es injusto llamar a esta práctica "fraude de Sequoia". Maguire explicó que cuando otros inversores están dispuestos a pagar precios excesivamente altos por las startups de IA, Sequoia se ve obligada a dividir el capital en dos partes para mantener sus relaciones. En su opinión, esto es una realidad del mercado sin intención de engañar deliberadamente a las personas.

Brendan Foody reconoció que no solo Sequoia, sino también otras firmas utilizan esta táctica. Aunque estas estructuras de precios duales ayudan a mejorar la reputación de una startup y atraer talento, pueden socavar la confianza entre fundadores y empleados. Actualmente, esta cuestión de "transparencia" está causando acalorados debates en el mercado de capital riesgo.