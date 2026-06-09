Honor X80 Pro Max: Llega un smartphone con batería de 11.000 mAh

Han aparecido los primeros detalles sobre el próximo smartphone de Honor, el Honor X80 Pro Max. Según la información publicada por el conocido filtrador Digital Chat Station, el nuevo dispositivo contará con una de las baterías más grandes entre los smartphones modernos. Ixbt.com informa .

El Honor X80 Pro Max estará equipado con una pantalla OLED de 6,8 pulgadas con una resolución de 2788 × 1280 píxeles. La pantalla será plana, con marcos lo más delgados posible. El hardware del dispositivo se basará en el procesador Snapdragon 6 Gen 5.

La principal característica del smartphone es su enorme batería de 11.000 mAh. Además, el dispositivo admite tecnología de carga rápida de 90 W. Estas especificaciones sugieren que el smartphone establecerá nuevos récords de autonomía.

Según el filtrador, el nuevo modelo tendrá protección total contra el agua y un cuerpo resistente a los golpes. El diseño del dispositivo está inspirado en los modelos insignia de la marca. Cabe recordar que Digital Chat Station predijo anteriormente con precisión las características de modelos como el Xiaomi 15 y el Realme GT 7 Pro antes de sus presentaciones oficiales.