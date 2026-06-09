Escudo de plasma artificial para la Tierra: científicos desarrollan un sistema de protección contra potentes tormentas solares

Científicos de la Universidad de Boston han propuesto un método inusual para proteger la Tierra de las tormentas solares catastróficas. Mientras que la humanidad actualmente se limita a monitorear la aproximación de las nubes de plasma solar, el nuevo concepto implica una intervención activa. El proyecto, llamado StormWall, prevé crear un sistema de satélites artificiales que refuercen la defensa magnética natural de la Tierra y debiliten el impacto del clima espacial antes de que llegue a nuestro planeta. Según Ixbt.com informa .

Según los cálculos de los investigadores, un sistema de este tipo es capaz de reducir la potencia de las tormentas geomagnéticas extremas en más de la mitad. Esto ayuda a proteger los satélites, los sistemas de navegación GPS, las redes de comunicación y las redes eléctricas de fallos graves. La idea se basa en combatir un fenómeno llamado «reconexión magnética». Cuando el viento solar y las líneas del campo magnético de la Tierra se alinean, se abre un corredor directo para un flujo masivo de energía. StormWall está diseñado específicamente para detener este proceso.

El proyecto propone lanzar un grupo de seis satélites artificiales a la órbita geoestacionaria. Cada dispositivo lleva una reserva de sustancias especiales como bario, litio, sodio o calcio. Al recibir una advertencia sobre la aproximación de una potente tormenta solar, los satélites liberan estas sustancias al espacio. Bajo la influencia de la radiación solar, se convierten rápidamente en una nube de plasma, formando una capa de protección adicional en el lado de la magnetosfera terrestre orientado hacia el Sol.

Para probar el concepto, los investigadores modelaron las consecuencias de la potente tormenta geomagnética que ocurrió en mayo de 2024. Los resultados mostraron que, aunque el sistema StormWall no puede detener completamente una tormenta solar, puede reducir su impacto en más del 50 por ciento. Según el líder del proyecto, Brian Walsh, la idea es totalmente viable desde el punto de vista de la física, y la potencia de los cohetes modernos es suficiente para construir un sistema de este tipo.

Sin embargo, el proyecto tiene una desventaja significativa: el sistema es esencialmente de un solo uso. Después de liberar las sustancias, la reserva se agota y es necesario entregar nuevos reactivos a la órbita para su reutilización. Según los cálculos de los científicos, el volumen total de reactivos equivale a la carga de unos diez camiones cisterna grandes. No obstante, frente a los cientos de miles de millones de dólares en inversiones que se están destinando a la infraestructura espacial, un sistema de protección de este tipo podría estar económicamente justificado.