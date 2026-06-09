No es un clon de Starlink: Bureau 1440 perdió su primer satélite

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No es un clon de Starlink: Bureau 1440 perdió su primer satélite

La compañía aeroespacial rusa Bureau 1440 perdió uno de sus primeros 16 satélites de serie lanzados a órbita el 23 de marzo de 2026. Kommersant informa de ello, citando datos de servicios abiertos de seguimiento espacial como n2yo.com y celestrak.org. Ixbt.com informa .

Según representantes de la compañía, quedan en órbita terrestre baja seis dispositivos experimentales de las series Rassvet-1 y Rassvet-2, así como 15 satélites del primer lote de lanzamiento. Estos dispositivos han superado las pruebas de los sistemas principales en el espacio, actualmente realizan maniobras y operan en modo normal. Bureau 1440 enfatizó que el cronograma y la calidad del lanzamiento de servicios de comunicación comerciales permanecen sin cambios.

La compañía rusa planea lanzar un total de 292 satélites (incluidas las unidades de reserva) a órbita para 2030. El proyecto está destinado a proporcionar acceso a Internet de banda ancha y se está implementando en el marco del Proyecto Nacional Economía Digital. El volumen total de financiación del proyecto supera los 431 mil millones de rublos.

Anteriormente, se anunció que la constelación de satélites Rassvet creada por Bureau 1440 no es una copia del sistema Starlink, sino una plataforma personal diseñada específicamente para la economía digital rusa. Esta tecnología sirve para proporcionar Internet de alta velocidad en áreas remotas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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