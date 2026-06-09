Yandex Books introduce la lectura por roles

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Yandex Books introduce la lectura por roles

El narrador virtual de la plataforma Yandex Books ha recibido una importante actualización. Ahora, en el modo «Roles», la IA lee los diálogos de los personajes con diferentes voces, haciendo las conversaciones más naturales y comprensibles. Según Ixbt.com informe .

Esta tecnología se basa en los desarrollos propietarios de Yandex en síntesis de voz. El sistema analiza el texto, identifica quién habla y asigna automáticamente una voz según el género del personaje.

Actualmente, esta función está disponible para 2.500 títulos, con planes de expandir la biblioteca en el futuro. Además del nuevo modo, la app mantiene la opción de escuchar libros con una sola voz masculina o femenina.

La tecnología de síntesis de voz se ha aplicado a más de 150.000 libros sin narración de audio profesional. Según Yandex, uno de cada diez suscriptores utiliza regularmente el servicio de narrador virtual.

YandexInteligencia ArtificialTecnologíaAudiolibroYandex Books
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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