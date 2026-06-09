Samsung completa la actualización One UI 8.5 para 44 dispositivos

Samsung ha completado el despliegue de la interfaz One UI 8.5 para todos los dispositivos confirmados oficialmente para recibir la actualización. El último modelo de la lista fue el Galaxy A15, tras lo cual la compañía cerró completamente su programa de implementación de la nueva versión. Según Ixbt.com informa .

En total, 44 smartphones y tabletas han pasado a One UI 8.5. Además, Samsung lanzó inesperadamente una actualización para varios dispositivos no incluidos en la lista oficial de soporte. Entre ellos se encuentra el modelo Galaxy F54, cuyo estado era anteriormente incierto.

Con el trasfondo de la finalización del despliegue de One UI 8.5, la compañía ha centrado toda su atención en trabajar en One UI 9.0. Las primeras versiones de prueba de la nueva interfaz se lanzaron para los modelos Galaxy A17, Galaxy A34 y Galaxy A57.

Estos pasos indican que han comenzado los preparativos para la próxima gran actualización del ecosistema Galaxy. Los usuarios ahora pueden esperar una interfaz basada en una nueva versión del sistema operativo Android.