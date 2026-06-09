Lovable anuncia que sus ingresos anuales alcanzan los 500 millones de dólares

En una entrevista con TechCrunch, la startup europea de rápido crecimiento Lovable anunció que sus ingresos anuales han superado los 500 millones de dólares. La empresa publicó sus resultados financieros por última vez en febrero, cuando esta cifra ascendía a 400 millones de dólares. A pesar de haber sido fundada solo a finales de 2023, Lovable está demostrando tasas de crecimiento impresionantes en poco tiempo. Techcrunch.com informa .

Según la empresa, se han creado más de 50 millones de proyectos utilizando su plataforma hasta la fecha, con un uso que alcanza un millón de nuevos proyectos por semana. Aunque la mayoría de los usuarios carecen de conocimientos técnicos, están creando cada vez más software generador de ingresos o herramientas para procesos empresariales. Estos incluyen sitios web, tiendas de comercio electrónico, sistemas CRM y plataformas de RRHH.

Las plataformas de codificación asistida por IA (vibe coding) se consideran una amenaza grave para el software SaaS tradicional. Muchos emprendedores prefieren crear ellos mismos las herramientas que necesitan en lugar de comprar suscripciones anuales costosas. Los resultados de la encuesta realizada por Lovable también confirman que esta tendencia es real.

Sin embargo, el principal desafío no reside en la creación del software, sino en su mantenimiento. Dado que el software depende de una infraestructura y servicios de terceros en constante cambio, requiere actualizaciones regulares. Si el número de proyectos abandonados en Lovable y otras plataformas similares se mantiene bajo en el futuro, esto indicará el inicio de una crisis real para el mercado SaaS.