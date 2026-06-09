Evgeny Kaspersky ofrece detalles sobre el smartphone inviolable

Evgeny Kaspersky, director de «Kaspersky Lab», anunció que continúan los trabajos en un smartphone corporativo seguro que ejecuta KasperskyOS, pero el dispositivo aún no está listo para su lanzamiento al mercado. Según él, el conjunto básico de funciones ya está operativo: el smartphone admite llamadas y mensajes SMS, e incluye reloj, calendario, calculadora y mensajería. Ixbt.com informa .

El dispositivo viene con el navegador Google Chrome instalado, y por ahora, el único juego disponible es el clásico «Buscaminas». Para el manejo de documentos, se utiliza el software de «MoyOfis». Kaspersky destacó que uno de los principales desafíos del proyecto es adaptar los componentes de hardware al sistema operativo propietario.

Dado que el smartphone no está basado en Android, se requiere el desarrollo y soporte independiente de una gran cantidad de controladores para los componentes del dispositivo. Esto complica y prolonga significativamente el proceso de creación del smartphone.

«Hace un año, la cámara no funcionaba en absoluto; ahora sí. Al principio funcionaba, pero sin enfoque automático. El video aún no funciona», dijo Evgeny Kaspersky. Anteriormente, había anunciado la creación de un smartphone con un sistema operativo seguro e inviolable.