Sandstone recauda 30 millones de dólares para equipos jurídicos internos

Mientras proyectos como Harvey y Legora atraen inversiones significativas, la tecnología legal se ha convertido en una de las áreas de más rápido crecimiento y competitivas entre las startups de IA. Sin embargo, mientras la mayoría de las herramientas se centran en la práctica privada, Sandstone se dirige a un sector olvidado: soluciones para departamentos jurídicos internos corporativos. Techcrunch.com informa .

El martes, Sandstone anunció que había recaudado 30 millones de dólares en una ronda de financiación de Serie A liderada por Lightspeed Venture Partners. Grandes inversores como Sequoia, Mantis VC y SV Angel también participaron. Esta financiación llega solo seis meses después de la ronda seed de 10 millones de dólares en enero.

Según los fundadores, la plataforma Sandstone está diseñada principalmente para los departamentos jurídicos de pequeñas y medianas empresas. El sistema ayuda a organizar las tareas que llegan a través de varios canales como Slack, correo electrónico y Jira. La tecnología de IA automatiza flujos de trabajo específicos, incluyendo la redacción, revisión y análisis legal de documentos, además del triaje y enrutamiento de tareas.

A diferencia de otros sistemas, Sandstone hace hincapié en la gestión de relaciones y la automatización de flujos de trabajo. El cofundador Jarryd Strydom señala que inversores como Lightspeed han depositado su confianza en la IA vertical de nicho, ya que permite una comprensión profunda incluso de los detalles más pequeños de los flujos de trabajo.

No obstante, Sandstone se enfrentará sin duda a una fuerte competencia en el campo. En particular, laboratorios líderes como Anthropic están ampliando su servicio Claude for Legal, introduciendo nuevas herramientas para la búsqueda de casos y la preparación de deposiciones.