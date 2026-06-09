Yandex Search lanza un minijuego sobre los «Pukhososy»

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Yandex Search lanza un minijuego sobre los «Pukhososy»

Un vídeo viral sobre los «Pukhososy» (aspiradoras de algodón) que se extendió por las redes sociales provocó la aparición de un juego interactivo en el motor de búsqueda de Yandex. El interés por este tema aumentó drásticamente a principios de junio: si el 3 de junio los usuarios enviaron cerca de 5.000 consultas, al día siguiente esta cifra superó las 23.000. Según Ixbt.com informa .

Como resultado, casi 90 de cada millón de consultas al motor de búsqueda estaban específicamente relacionadas con los «Pukhososy». Los usuarios mostraron un interés activo en la existencia de dichos robots, sus fotos y vídeos. También aumentaron las consultas irónicas como «¿son los Pukhososy IA o no?», «comprar Pukhososy» y «dónde encontrar Pukhososy en Moscú».

En respuesta a esta tendencia, Yandex añadió un juego interactivo a su página principal de búsqueda. Permite a los usuarios «soplar el pelusa de álamo acumulada» directamente en la pantalla del dispositivo. El minijuego se activa automáticamente cuando se introducen las palabras «пуxococы» o «пуx тополя» en la barra de búsqueda.

El revuelo fue causado por un vídeo que se hizo viral en las redes sociales. En él se mostraban «robots-Pukhososy» de alta tecnología que supuestamente limpiaban las calles de Moscú. Las imágenes parecían tan realistas que muchos las percibieron como una auténtica innovación urbana, aunque en realidad el vídeo fue generado mediante una red neuronal.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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