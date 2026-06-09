Los auriculares IA Yandex Drops superan la auditoría de seguridad OWASP

El equipo de Yandex ha anunciado detalles adicionales sobre su última novedad: los auriculares IA Yandex Drops. Este nuevo dispositivo wearable ha superado con éxito una verificación exhaustiva de cumplimiento de las normas internacionales de seguridad. Según Ixbt.com informa .

Según el servicio de prensa de la compañía, la fiabilidad del gadget y de los sistemas asociados se evaluó basándose en la metodología de la organización internacional OWASP. Esta auditoría cubrió no solo el dispositivo en sí, sino también su software, incluido el firmware y la aplicación móvil.

Los expertos también probaron la seguridad del intercambio de datos a través del protocolo Bluetooth. Según Nikita Lichaniy, ingeniero de seguridad de la información de Yandex, este enfoque es una práctica estándar para todos los productos de la compañía.

Como referencia, OWASP (Open Web Application Security Project) es una organización sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo de guías y marcos de trabajo en el ámbito de la seguridad. Los usuarios de Yandex Drops ahora pueden estar plenamente seguros de que sus datos están protegidos.