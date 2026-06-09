Aparecerá un «botón de peligro» contra el ciberfraude en el portal Gosuslugi de Rusia

La Duma Estatal de Rusia aprobó un proyecto de ley en segunda y tercera lecturas como parte del segundo paquete de medidas para combatir el ciberfraude. Una de las principales novedades de este documento es la introducción de un «botón de peligro» especial en el portal de servicios públicos Gosuslugi. Ixbt.com informa .

La nueva función permitirá a los ciudadanos que se encuentren con actividades sospechosas informar rápidamente sobre posibles fraudes. Los datos enviados por los usuarios se dirigirán automáticamente al sistema de información estatal Antifrod.

Tras recibir la señal, los datos se proporcionan a los bancos y a los operadores de telecomunicaciones. Esto, a su vez, permite a las instituciones financieras y a los operadores tomar las medidas necesarias para prevenir actividades fraudulentas.

Actualmente, el gobierno ruso está desarrollando el mecanismo de funcionamiento de este sistema y la lista de medidas específicas. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la seguridad de los servicios digitales y proteger los datos personales de los ciudadanos.