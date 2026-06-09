Apple introduce suscripciones universales para aplicaciones en la App Store

·9·Tecnología
Apple introduce suscripciones universales para aplicaciones en la App Store

Por primera vez, Apple está permitiendo a los desarrolladores ofrecer paquetes de suscripción a través de la App Store en colaboración entre sí. Esta novedad permite a los usuarios acceder a varias aplicaciones a un precio más bajo que suscribirse a cada una por separado. Según Techcrunch.com informa .

La compañía anunció la expansión de la función App Bundles en su Worldwide Developers Conference (WWDC). Anteriormente, solo un desarrollador podía vender sus propias múltiples aplicaciones como un paquete. Ahora, diferentes empresas pueden unirse para ofrecer a los usuarios "más producto por menos dinero".

Esta estrategia se asemeja a un método ampliamente utilizado en los sectores de streaming y medios. Por ejemplo, gigantes como HBO y Disney retienen a los clientes vendiendo sus suscripciones como paquetes. Ahora, los desarrolladores dentro del ecosistema de Apple pueden combinar aplicaciones que no compiten entre sí pero que comparten una base de clientes similar.

Por ejemplo, un paquete diseñado para creadores podría incluir una aplicación de cámara, herramientas de edición de fotos y videos, y una aplicación para publicar contenido en redes sociales. Además, los desarrolladores de aplicaciones de productividad pueden vender su aplicación de listas de tareas (to-do list) combinada con la aplicación de calendario de otro desarrollador.

Según Apple, los desarrolladores también pueden crear paquetes de suscripción especiales llamados "Suites". Las aplicaciones dentro de estos paquetes no se pueden comprar por separado; se ofrecen solo como parte del conjunto. Este paso tiene como objetivo aumentar la lealtad de los usuarios dentro del ecosistema de la App Store.

AppleApp StoreiPhoneAplicacionesTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los drones agrícolas comienzan a procesar campos en RusiaLos drones agrícolas comienzan a procesar campos en RusiaHoy, 14:59Nueva tasa para portátiles y smartphones: el importe depende de la marcaNueva tasa para portátiles y smartphones: el importe depende de la marcaHoy, 14:53Recomendaciones personalizadas introducidas en la Apple App StoreRecomendaciones personalizadas introducidas en la Apple App StoreHoy, 14:52Los auriculares IA Yandex Drops superan la auditoría de seguridad OWASPLos auriculares IA Yandex Drops superan la auditoría de seguridad OWASPHoy, 14:22Aparecerá un «botón de peligro» contra el ciberfraude en el portal Gosuslugi de RusiaAparecerá un «botón de peligro» contra el ciberfraude en el portal Gosuslugi de RusiaHoy, 14:22Yandex Search lanza un minijuego sobre los «Pukhososy»Yandex Search lanza un minijuego sobre los «Pukhososy»Hoy, 13:59
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado