Apple introduce suscripciones universales para aplicaciones en la App Store

Por primera vez, Apple está permitiendo a los desarrolladores ofrecer paquetes de suscripción a través de la App Store en colaboración entre sí. Esta novedad permite a los usuarios acceder a varias aplicaciones a un precio más bajo que suscribirse a cada una por separado. Según Techcrunch.com informa .

La compañía anunció la expansión de la función App Bundles en su Worldwide Developers Conference (WWDC). Anteriormente, solo un desarrollador podía vender sus propias múltiples aplicaciones como un paquete. Ahora, diferentes empresas pueden unirse para ofrecer a los usuarios "más producto por menos dinero".

Esta estrategia se asemeja a un método ampliamente utilizado en los sectores de streaming y medios. Por ejemplo, gigantes como HBO y Disney retienen a los clientes vendiendo sus suscripciones como paquetes. Ahora, los desarrolladores dentro del ecosistema de Apple pueden combinar aplicaciones que no compiten entre sí pero que comparten una base de clientes similar.

Por ejemplo, un paquete diseñado para creadores podría incluir una aplicación de cámara, herramientas de edición de fotos y videos, y una aplicación para publicar contenido en redes sociales. Además, los desarrolladores de aplicaciones de productividad pueden vender su aplicación de listas de tareas (to-do list) combinada con la aplicación de calendario de otro desarrollador.

Según Apple, los desarrolladores también pueden crear paquetes de suscripción especiales llamados "Suites". Las aplicaciones dentro de estos paquetes no se pueden comprar por separado; se ofrecen solo como parte del conjunto. Este paso tiene como objetivo aumentar la lealtad de los usuarios dentro del ecosistema de la App Store.