Los drones agrícolas comienzan a procesar campos en Rusia

Se ha lanzado un proyecto piloto para el tratamiento de campos agrícolas mediante drones agrícolas en la región de Kaliningrado, en Rusia. Esta iniciativa se está implementando en colaboración entre la empresa «Aeromaks» y la mayor holding agrícola de la región, «DolgovGrupp». Como parte del proyecto, que continuará hasta octubre, vehículos aéreos no tripulados procesarán miles de hectáreas de tierra. Según Ixbt.com informa .

El enfoque principal está en áreas con terreno complejo donde el uso de maquinaria pesada tradicional es difícil o se considera ineficiente. Las operaciones se llevan a cabo en los territorios de seis distritos municipales, incluidos Gusev, Nesterov y Chernyakhovsk. Los drones agrícolas vuelan a altitudes de hasta cinco metros, permitiendo la aplicación de alta precisión de productos de protección vegetal.

La ventaja de esta tecnología es que no daña los cultivos y, a diferencia de la maquinaria pesada, evita la compactación del suelo. Además, la velocidad de las operaciones agrotécnicas aumenta significativamente porque los drones pueden operar en cualquier momento del día e inmediatamente después de la lluvia.

Este proyecto es parte del programa regional «Yantarniy Dron», diseñado hasta 2030, que tiene como objetivo digitalizar el complejo agroindustrial. En el futuro, se espera que estas tecnologías lleven la eficiencia agrícola a un nuevo nivel.