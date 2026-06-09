Algunas aplicaciones bancarias dejan de funcionar tras instalar la beta de iOS 27

Los usuarios que instalaron la primera versión beta del sistema operativo iOS 27 están encontrando problemas con varias aplicaciones rusas. En concreto, las últimas versiones de «T-Bank» se cierran al abrirse. La administración del banco confirmó posteriormente oficialmente la existencia de este fallo. Ixbt.com informa .

Además, se han reportado interrupciones en ciertas versiones de la aplicación «SberBank». Asimismo, los usuarios han experimentado dificultades al utilizar los servicios «Samokat» y «Koshelyok». Mientras tanto, muchas aplicaciones populares como «Gosuslugi», «Avito», «VKontakte», Ozon y Wildberries continúan funcionando con normalidad.

Los problemas tampoco han pasado por alto a los usuarios extranjeros. Los propietarios de iPhone se quejan de la incompatibilidad de algunas aplicaciones con iOS 27. En particular, se han identificado errores en el popular juego Genshin Impact y en el servicio Uber.

Dado que se trata de la primera versión beta destinada a los desarrolladores, se esperan este tipo de errores. Se espera que los desarrolladores de aplicaciones y Apple implementen todas las correcciones necesarias antes del lanzamiento de la versión estable de iOS 27.