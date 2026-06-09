iOS 27: Nuevas funciones que Apple no mencionó en la keynote

La gran estrella de la conferencia Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) de este año fue la actualización de Siri AI. Aunque iOS 27 no presenta cambios revolucionarios, se han añadido muchas funciones pequeñas pero útiles que son muy prácticas para los usuarios de iPhone en su día a día. Según Techcrunch.com informa .

Una de las novedades no anunciadas por Apple en el escenario son las capacidades ampliadas de gestión de la energía de la batería. Los usuarios ahora pueden limitar con mayor precisión el nivel de carga para prolongar la vida útil del dispositivo. Esto es especialmente útil para los propietarios de iPhone 15 y modelos más recientes.

Además, la personalización del Centro de Control (Control Center) se ha simplificado. Los desarrolladores externos ahora pueden añadir botones personalizados para sus aplicaciones, lo que permite a los usuarios un acceso más rápido a sus funciones favoritas. Apple no detalló esta comodidad durante la presentación.

La aplicación Mensajes también ha ganado en comodidad. Por ejemplo, se ha mejorado la función de programación de envío de mensajes, y los usuarios ahora pueden editar sus emojis de manera más flexible. Estos pequeños detalles hacen que el sistema iOS 27 sea más perfecto y orientado al usuario.