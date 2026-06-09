El Usuario Revisaba Regularmente el Conector de Alimentación de la GeForce RTX 5090, Pero Aun Así Se Derritió

Apareció un informe en el foro de Reddit sobre otro problema relacionado con el conector de alimentación de 16 pines de la tarjeta gráfica GeForce RTX 5090. El usuario KusKundale informó haber detectado signos de fusión del conector durante el mantenimiento programado de su computadora. Según Ixbt.com informa .

Según el propietario del sistema, monitoreaba regularmente el estado de su dispositivo: cada tres meses desconectaba y volvía a conectar el cable de alimentación de la tarjeta gráfica, y también verificaba mensualmente la firmeza de la conexión y limpiaba el polvo de la carcasa. Sin embargo, durante la siguiente inspección, notó signos de ennegrecimiento y sobrecalentamiento tanto en el cable de alimentación como en el conector de la propia tarjeta gráfica.

El sistema utilizaba un cable original Corsair Type 4 con conector 12VHPWR. Cabe destacar que la tarjeta gráfica estaba instalada verticalmente, por lo que se excluye en este caso la flexión excesiva del cable, considerada una de las principales causas de tales incidentes.

Los expertos sugieren que el problema podría haber sido causado por el desgaste de los contactos debido a la desconexión y reconexión regular del conector. Debido a las características de diseño, incluso un pequeño daño en las almohadillas de contacto aumenta la resistencia eléctrica, lo que provoca un sobrecalentamiento local con el tiempo.

La situación aún no es crítica: la tarjeta gráfica sigue funcionando, pero el usuario busca consejos de la comunidad sobre los próximos pasos. Este problema con la serie NVIDIA RTX sigue siendo relevante entre los usuarios.