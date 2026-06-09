La era FAANG ha terminado: MANGOS ahora domina el mundo tecnológico

El grupo FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), que dominó el mundo tecnológico durante mucho tiempo, está cediendo su lugar a una nueva alianza más poderosa. Para el verano de 2026, la industria ha sido completamente transformada por las esperadas OPV récord de empresas como SpaceX, Anthropic y OpenAI. Techcrunch.com informa .

El recién formado acrónimo MANGOS, que se extiende como un virus en las redes sociales, incluye a Meta, Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI y SpaceX. Propuesto en la plataforma X por los desarrolladores @krishdotdev y @lilscoot, este nombre representa a los nuevos líderes de la era de la inteligencia artificial y las tecnologías espaciales.

Aunque Amazon y Netflix siguen siendo fuertes, sus logros en streaming y comercio electrónico ya no son tan revolucionarios como la IA y los sistemas basados en agentes hoy en día. Actualmente, el futuro de la industria tecnológica se está construyendo en torno a la inteligencia artificial y las tecnologías autónomas.

Se espera que el éxito del grupo MANGOS se convierta en una nueva base para la economía mundial. Sin embargo, es crucial que estos cambios no causen problemas sociales como la pérdida de empleos y sirvan para un crecimiento económico saludable. Es hora de despedirse de FAANG; ¡la era MANGOS ha llegado!