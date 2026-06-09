El iPhone Ultra detecta el ángulo de plegado para adaptar la interfaz y el audio

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El iPhone Ultra detecta el ángulo de plegado para adaptar la interfaz y el audio

Se han encontrado detalles interesantes sobre el mecanismo de plegado del futuro modelo iPhone Ultra (o iPhone Fold) en la versión beta del sistema operativo iOS 27. Según el filtrador Digital Chat Station, el smartphone podrá medir el ángulo de apertura y cierre de la bisagra con alta precisión en tiempo real. Esto es informado por Ixbt.com informe .

El dispositivo puede detectar independientemente su estado cerrado, completamente abierto o semi-plegado. En consecuencia, la posición de los elementos de la interfaz cambia dinámicamente: por ejemplo, aparece una pantalla estándar como la del iPhone en estado cerrado, mientras que un escritorio de estilo iPad aparece en estado abierto. También se indica que el audio de los altavoces se ajusta según la posición del dispositivo.

El reconocido bloguero Sahil Karoul mostró recientemente prototipos del iPhone Fold en los colores clásicos blanco y negro. Se espera que el iPhone plegable tenga un formato de «libro», con una pantalla interna de 7,7 pulgadas y una pantalla externa de aproximadamente 5,3 pulgadas. Una característica distintiva del dispositivo es el traslado de los botones de volumen a la parte superior del chasis.

Según los rumores, el botón de encendido del lado derecho se combinará con un sensor Touch ID, lo que indica el regreso del escáner de huellas dactilares a los smartphones de Apple. Digital Chat Station había ganado confianza anteriormente al anunciar con precisión información sobre el Xiaomi 15 y otros buques insignia antes de su presentación oficial.

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Abror Shuhratov
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