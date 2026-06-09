Anthropic lanza su modelo Claude Fable más potente al público general

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Anthropic lanza su modelo Claude Fable más potente al público general

Anthropic ha lanzado su modelo de inteligencia artificial más avanzado al público general por primera vez, pero el proceso se lleva a cabo con estrictas medidas de seguridad. El martes, la compañía lanzó Claude Fable 5, la versión pública del modelo Mythos. Según Anthropic, Fable 5 ofrece un alto rendimiento en ingeniería de software, trabajo intelectual y análisis visual, pero las respuestas en áreas de alto riesgo como ciberseguridad, biología y química están bloqueadas, y el sistema cambia automáticamente al modelo Claude Opus 4.8. Techcrunch.com informa .

Inicialmente presentado en abril, el modelo Mythos estaba disponible solo para socios limitados debido a preocupaciones de ciberseguridad. Desde la semana pasada, Anthropic permitió a cientos de organizaciones en 15 países utilizar este modelo. Ahora, esta tecnología es accesible para todos a través de Claude API y planes Enterprise. El modelo Fable 5 se ofrecerá gratuitamente a los suscriptores Pro, Max y Team hasta el 22 de junio, y se requerirán créditos separados para su uso a partir del 23 de junio.

El lanzamiento del modelo Fable coincide con la preparación de Anthropic para entrar en el mercado abierto junto a gigantes como OpenAI y SpaceX. La compañía advierte que los sistemas de inteligencia artificial se están desarrollando tan rápidamente que pronto podrían alcanzar el nivel de auto-mejora recursiva (RSI) sin intervención humana. Por lo tanto, para evitar que los modelos de nivel Mythos caigan en manos equivocadas, Anthropic realizó más de 1000 horas de pruebas internas y externas de "red-teaming".

Como medida de seguridad, Anthropic ha implementado una política de retención de todos los datos de tráfico durante 30 días. La compañía enfatiza que no utilizará estos datos para entrenar los modelos, sino solo para protegerse contra ataques sofisticados y nuevos tipos de intentos de "jailbreak". Actualmente, el 95 por ciento de las sesiones de Fable 5 se completan con éxito con las propias respuestas del modelo, y el sistema solo recurre a la asistencia de Opus 4.8 en casos extremadamente complejos.

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Nodirbek Razzokov
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