VTB lanza transferencias con código QR vía SBP para particulares

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VTB lanza transferencias con código QR vía SBP para particulares

El banco VTB ha introducido un nuevo método para que las personas físicas transfieran dinero utilizando números de teléfono a través del Sistema de Pagos Rápidos (SBP). Ahora los usuarios pueden recibir fondos mediante un código QR personal. Desarrollado por el Sistema Nacional de Tarjetas de Pago (NSPK), este servicio permite al beneficiario generar un código especial en la aplicación y presentarlo al remitente. Según Ixbt.com informa .

Para realizar el pago, el remitente solo necesita escanear el código QR con la cámara de su smartphone o la aplicación bancaria y confirmar la operación. No es necesario introducir el número de teléfono del beneficiario ni seleccionar su banco. Los representantes de VTB destacan que esta tecnología es cómoda para las liquidaciones personales y garantiza la privacidad, ya que el número de teléfono no se revela durante el proceso.

El NSPK señaló específicamente que esta solución es interbancaria y no está limitada a la infraestructura de un solo banco. Los clientes de diferentes entidades de crédito pueden transferirse dinero entre sí de forma rápida y sencilla. El beneficiario puede crear códigos con o sin importe especificado, así como utilizar enlaces de pago para recaudar fondos.

Actualmente, este servicio está disponible para todos los usuarios de VTB Online. No se cobra comisión por las operaciones dentro de los límites gratuitos del SBP. Nuevos bancos participantes continúan uniéndose al sistema, lo que amplía aún más la cobertura del servicio.

VTBSBPCódigo QRBancaTecnología
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Abror Shuhratov
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