El modelo Fable 5 de Anthropic crea juegos con un solo comando

Anthropic ha lanzado la primera versión pública de su tan esperado modelo Mythos: Claude Fable 5. Ethan Mollick, un reconocido investigador de IA y profesor de la Universidad de Pensilvania, probó el modelo y descubrió que sus capacidades son asombrosas. Según Mollick, Fable 5 supera significativamente a todos los modelos públicos que ha utilizado hasta ahora. Techcrunch.com informa .

Según el investigador, el nuevo modelo puede trabajar ininterrumpidamente durante horas en tareas técnicas de varias páginas y demuestra una alta eficiencia en la resolución de problemas complejos. Lo más interesante es que Mollick logró crear varios videojuegos completamente funcionales en la plataforma Claude Code utilizando solo un único prompt inicial.

Los juegos creados incluyen una interpretación única del clásico juego Snake, Strata, basado en encender luces en túneles subterráneos, y Duino, inspirado en la poesía del poeta alemán Rainer Maria Rilke. Aunque los gráficos aún no son perfectos, la generación de mecánicas de juego completas a partir de un solo comando se considera una revolución tecnológica.

Más allá de los juegos, el modelo Fable 5 pudo crear mapas isócronos, herramientas complejas que visualizan el tiempo de viaje entre dos puntos, con alta precisión. Esto significa que los proyectos que antes requerían un equipo entero de desarrolladores ahora pueden estar listos en minutos con la ayuda de la IA.

Esta noticia abre grandes oportunidades para los "vibe coders" en la industria del software. Los resultados demostrados por Claude Fable 5 son un indicador clave de lo rápido que están creciendo las capacidades de la IA y de cómo los procesos de programación complejos cambiarán fundamentalmente en el futuro.