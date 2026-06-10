El mensajero ruso Max desaparece de la Huawei AppGallery

Los usuarios de smartphones Huawei han notado que el mensajero ruso Max ha desaparecido de la tienda de aplicaciones AppGallery. Sin embargo, resulta que este problema no afecta a todos los usuarios. La aplicación no es visible cuando se utiliza una VPN, por ejemplo, a través de servidores europeos. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

Al mismo tiempo, para los usuarios con ubicación en Rusia, el mensajero Max sigue estando disponible para su descarga e incluso se anuncia en la página principal de la tienda. Por lo tanto, la aplicación está oculta para los usuarios fuera de Rusia en la tienda AppGallery, pero no ha sido eliminada por completo.

Hasta ahora, Huawei no ha proporcionado un comentario oficial sobre esta situación. Tampoco se han revelado las razones de las restricciones. Esta situación recuerda a la reciente desaparición de la aplicación Max de la Apple App Store.

Como recordatorio, el 3 de junio, Apple eliminó esta aplicación de su plataforma debido a las sanciones vigentes. Además, las notificaciones push de la aplicación han sido desactivadas para los usuarios de iPhone.

Max es un mensajero estatal ruso desarrollado por el holding VK, presentado como una plataforma nacional para la comunicación, los negocios y el acceso a servicios gubernamentales. Esta aplicación debe estar preinstalada en todos los smartphones vendidos en Rusia.