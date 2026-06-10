El nuevo satélite ruso de alta resolución se lanzará el 2 de septiembre

MT-Lab planea lanzar su nuevo satélite KOEN para teledetección terrestre (ERS) a la órbita el 2 de septiembre de 2026. Esta información se anunció durante la IV Conferencia Científica y Técnica Interdepartamental Internacional, según informa Ixbt.com .

KOEN (complejo de observación óptico-electrónico) está diseñado para operar en órbita terrestre baja y es capaz de capturar imágenes de la superficie terrestre con una resolución espacial de hasta 0,5 metros. Tal rendimiento permite un monitoreo extremadamente detallado de diversos objetos y territorios.

Las tecnologías de teledetección se utilizan ampliamente en el monitoreo de silvicultura, tierras agrícolas, instalaciones de infraestructura y situaciones de emergencia. Estas tecnologías sirven como una fuente importante de datos para diversos sectores de la economía.

También se proporcionó información sobre el desarrollo de otro satélite ERS llamado EOS-O. Su vuelo está programado para el primer trimestre de 2027. El dispositivo operará en una órbita a una altitud de 450–550 km y también proporcionará imágenes con una resolución de 0,5 metros.

Anteriormente, el jefe de Roskosmos, Dmitry Bakanov, enfatizó que las tareas modernas requieren una resolución mucho mayor de los satélites de teledetección terrestre de la que está disponible actualmente. Los nuevos proyectos tienen como objetivo satisfacer precisamente estas necesidades.