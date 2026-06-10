La IA comienza a monitorear pandas en el zoológico de Moscú

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La IA comienza a monitorear pandas en el zoológico de Moscú

Se ha introducido un sistema de IA que rastrea la ubicación y actividad de los animales en tiempo real en el zoológico de Moscú. Este proyecto se encuentra actualmente en modo piloto y proporciona a los visitantes información precisa sobre el paradero de los animales. Así lo informa Ixbt.com informa .

El sistema monitorea actualmente tres tipos de animales: el leopardo Mizer, el puma Gabriel y los famosos pandas — Jui, Dindin y Katyusha. La información sobre si un animal está en un recinto exterior o interior, así como lo que está haciendo, se muestra en pantallas junto a los recintos y en paneles interactivos por todo el zoológico.

Los desarrolladores explican que si un animal no es visible (por ejemplo, si está escondido detrás de arbustos), el sistema confirma su presencia y aconseja a los visitantes que miren con atención. Para entrenar a la IA, los especialistas procesaron manualmente grandes cantidades de material de video para enseñar a los algoritmos a reconocer el comportamiento animal.

En el futuro, se planea expandir esta tecnología a todo el zoológico e integrarla con el sitio web oficial y un mapa interactivo. También se aumentará el número de comportamientos monitoreados. Actualmente, se han instalado paneles informativos especiales que describen las características de los animales que participan en el proyecto en la zona antigua.

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Abror Shuhratov
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