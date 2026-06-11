El problema de reinicio infinito en los smartphones Google Pixel sigue sin resolverse

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El problema de reinicio infinito en los smartphones Google Pixel sigue sin resolverse

Google sigue investigando un fallo grave que afecta a los propietarios de smartphones Pixel. Desde marzo de este año, los usuarios de modelos desde el Pixel 6 hasta el Pixel 10 se han quejado de que sus dispositivos entran en un estado de reinicio infinito (bootloop). Debido a este error, los smartphones se quedan bloqueados en el logotipo de Google o se apagan y reinician inmediatamente después de introducir el código PIN. Así lo informa Ixbt.com informa .

En algunos casos, los dispositivos ni siquiera permiten acceder al modo recovery, lo que hace imposible solucionar el problema mediante actualizaciones de software. En una carta oficial a los usuarios, Google confirmó que está trabajando en este fallo, que surgió tras las actualizaciones de marzo, abril y mayo, y agradeció la paciencia mostrada.

Los representantes de la empresa destacaron que cada caso es único y recomiendan a los usuarios contactar directamente con el servicio de atención al cliente de Pixel. Proporcionar una descripción precisa del problema (por ejemplo, "reinicio infinito tras una actualización de software") durante la consulta ayuda a los especialistas a encontrar una solución. Actualmente, se han dejado más de 800 comentarios sobre este tema en la plataforma Google Issue Tracker.

Inicialmente, Google planeaba corregir este error con la actualización de seguridad de mayo, pero el problema sigue vigente. La empresa también aconseja a los usuarios no instalar las versiones beta de Android 17, ya que las versiones de prueba podrían agravar la situación. Aún no se ha anunciado una fecha límite para una solución definitiva.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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