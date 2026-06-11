Andrew Yang deja de esperar a Washington y lanza una nueva startup

La campaña presidencial de 2020 de Andrew Yang se basó en la advertencia de que la automatización y la AI alterarían el mercado laboral y concentrarían la riqueza en manos de unos pocos. Si bien ideas como la Renta Básica Universal parecían marginales en ese momento, hoy figuras como Dario Amodei, Sam Altman y Bernie Sanders repiten los mismos pensamientos en diversas formas. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Emprendedor por naturaleza, Yang ha encontrado una nueva forma de devolver dinero a las manos de la gente, esta vez a través de las facturas telefónicas. En el podcast Equity de TechCrunch, habló sobre su nueva startup llamada Noble Mobile. Este proyecto contempla pagar a los usuarios por usar menos sus teléfonos.

Durante la conversación, Yang abordó formas de combatir la "economía de la atención" y de lo que son capaces las startups mientras el gobierno permanece inactivo. El proyecto Noble Mobile se presenta como una solución única contra los gigantes tecnológicos que roban el tiempo de los usuarios.

Este episodio del podcast Equity se puede escuchar en YouTube, Apple Podcasts, Overcast y Spotify. También es posible seguir las noticias del proyecto a través de la página @EquityPod en X y Threads.