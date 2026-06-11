Intel ha ideado una nueva forma de reducir drásticamente el precio de los portátiles

Intel ha revelado nuevos detalles sobre el proyecto Firefly, destinado a crear portátiles ultra asequibles basados en la generación de procesadores Wildcat Lake. Según Nish Neelalojanan, director sénior de la división de computación de cliente de Intel, la idea central del proyecto se basa en utilizar la infraestructura empleada actualmente en la fabricación de smartphones. Esto permite reducir significativamente el coste de los componentes y acelerar la llegada al mercado de nuevos dispositivos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se han elegido los procesadores Wildcat Lake, incluido el Intel Core 5 320 de 6 núcleos, como base para los futuros portátiles. Esta CPU cuenta con dos núcleos de alto rendimiento y cuatro núcleos de bajo consumo, además de una unidad gráfica iGPU con dos núcleos Xe3. La compañía ya ha desarrollado diseños de referencia para los portátiles en colaboración con fábricas chinas especializadas en la producción de smartphones.

Uno de los prototipos presentados cuenta con un chasis de metal de solo 12,9 mm de grosor y un conjunto moderno de puertos (dos USB-C, un USB-A y HDMI). Para reducir aún más los costes, Intel ha desarrollado un nuevo sistema de refrigeración que consta de un único tubo de calor de cobre fino, así como un diseño de cableado más económico para conectar las interfaces a la placa base.

Otro aspecto importante es que los portátiles utilizarán módulos de memoria destinados originalmente a los smartphones. Los expertos de Intel creen que llevar las tecnologías de la industria de los smartphones al mundo de los ordenadores ayudará a reducir los costes de producción de los portátiles en varias veces.