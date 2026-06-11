Sam Altman y Jakub Pachocki sobre el futuro de OpenAI y la tercera fase

En un nuevo artículo coescrito, el CEO de OpenAI, Sam Altman, y el científico jefe, Jakub Pachocki, comparan el desarrollo de la IA con la difusión de la electricidad. Creen que, al igual que la electrificación aceleró el crecimiento económico en el siglo XX, la IA se convertirá en una tecnología fundamental que reestructurará la economía, la ciencia y la vida cotidiana. Los autores destacan que el impacto principal de la tecnología radica en su adopción masiva y la expansión de las capacidades humanas. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

El artículo plantea la cuestión de la transición a la «tercera fase» de la estrategia de OpenAI. La primera fase consistió en la investigación fundamental en AGI, mientras que la segunda se centró en convertir las tecnologías en productos e implementarlas. La tercera fase prevé la reestructuración de la economía en torno a la IA, garantizando la seguridad, la asequibilidad y la integración de los modelos en los procesos diarios. Además, se establece como objetivo estratégico proporcionar a cada persona un asistente personal de nivel AGI.

Se presta especial atención al futuro de la investigación científica. Sam Altman y Jakub Pachocki predicen que para 2028, la mayor parte de la investigación dentro de OpenAI se llevará a cabo en colaboración con sistemas de IA. La IA participará en la formulación y verificación de hipótesis, acelerando drásticamente el ritmo de los descubrimientos científicos. En este proceso, el papel humano cambiará de ejecutar tareas a establecer objetivos y evaluar resultados.

Los autores señalaron el peligro de que la tecnología se concentre en manos de unas pocas empresas o países. Destacan la necesidad de crear mecanismos de coordinación internacional, ralentizar la carrera si los riesgos superan las medidas de seguridad y desarrollar estándares globales que garanticen la estabilidad de los sistemas de IA.