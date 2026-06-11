Pantalla de casi 7 pulgadas y batería de 6000 mAh: el Poco C81 Pro sale a la venta

·24·Tecnología
Pantalla de casi 7 pulgadas y batería de 6000 mAh: el Poco C81 Pro sale a la venta

Los minoristas rusos han comenzado a vender el nuevo smartphone económico Poco C81 Pro, que hizo su debut internacional a finales de abril. Así lo informó el servicio de prensa de diHouse, un importante proveedor de electrodomésticos y electrónica. Así lo informa Ixbt.com .

Esta novedad se convirtió en el primer dispositivo de su serie en funcionar con el sistema operativo Xiaomi HyperOS 3 desde el primer momento. Una de las principales características del smartphone es su pantalla LCD de 6,9 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo de 800 nits.

El rendimiento del dispositivo corre a cargo de un procesador Unisoc T7250, y está equipado con cámaras de 16 MP y 8 MP. El smartphone también cuenta con una batería de 6000 mAh con soporte para carga de 15 W.

El Poco C81 Pro está disponible en el mercado en tres colores: verde, negro y dorado. Los usuarios pueden elegir entre tres configuraciones de memoria diferentes según sus necesidades.

PocoXiaomiSmartphoneTecnologíaHyperOS
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Las baterías de sodio-ion de CATL alcanzarán el precio de las LFP para 2026Las baterías de sodio-ion de CATL alcanzarán el precio de las LFP para 2026Hoy, 08:59Lanzamiento de un nuevo servicio digital para visitar reservas naturales en RusiaLanzamiento de un nuevo servicio digital para visitar reservas naturales en RusiaHoy, 08:25Calidad de vida digital: Más de 4,5 millones de usuarios se han cambiado al dominio xmailCalidad de vida digital: Más de 4,5 millones de usuarios se han cambiado al dominio xmailHoy, 07:56Los mercados de tecnología y criptomonedas caen ante el auge de la IPO de SpaceXLos mercados de tecnología y criptomonedas caen ante el auge de la IPO de SpaceXHoy, 06:53El nuevo smartphone plegable de Oppo: Snapdragon 8 Elite y diseño iPhone UltraEl nuevo smartphone plegable de Oppo: Snapdragon 8 Elite y diseño iPhone UltraHoy, 05:59Xiaomi 17T y 17T Pro: Con batería de 7000 mAh y 5 años de garantíaXiaomi 17T y 17T Pro: Con batería de 7000 mAh y 5 años de garantíaHoy, 05:58
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado