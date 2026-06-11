Pantalla de casi 7 pulgadas y batería de 6000 mAh: el Poco C81 Pro sale a la venta

Los minoristas rusos han comenzado a vender el nuevo smartphone económico Poco C81 Pro, que hizo su debut internacional a finales de abril. Así lo informó el servicio de prensa de diHouse, un importante proveedor de electrodomésticos y electrónica. Así lo informa Ixbt.com .

Esta novedad se convirtió en el primer dispositivo de su serie en funcionar con el sistema operativo Xiaomi HyperOS 3 desde el primer momento. Una de las principales características del smartphone es su pantalla LCD de 6,9 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo de 800 nits.

El rendimiento del dispositivo corre a cargo de un procesador Unisoc T7250, y está equipado con cámaras de 16 MP y 8 MP. El smartphone también cuenta con una batería de 6000 mAh con soporte para carga de 15 W.

El Poco C81 Pro está disponible en el mercado en tres colores: verde, negro y dorado. Los usuarios pueden elegir entre tres configuraciones de memoria diferentes según sus necesidades.