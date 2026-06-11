Las baterías de sodio-ion de CATL alcanzarán el precio de las LFP para 2026

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Las baterías de sodio-ion de CATL alcanzarán el precio de las LFP para 2026

CATL, el mayor fabricante de baterías del mundo, ha anunciado sus planes para los próximos años. La dirección de la empresa declaró que, para finales de 2026, se espera que el coste de las celdas de batería de sodio-ion alcance el mismo nivel que el de las baterías de litio-ferrofosfato (LFP). Así lo informa Ixbt.com .

La razón principal de la reducción de costes de esta tecnología es la rápida caída del precio de los ánodos de carbono duro, su componente más crítico. Según Wei Du, director de división de Wanhua Chemical, el precio de esta materia prima, que fue de 60.000–70.000 yuanes por tonelada en 2024, bajará a 35.000–40.000 yuanes para 2026.

El director técnico de CATL, Lin Zhaoyuan, señaló que la empresa planea entregar el primer lote de sistemas de almacenamiento de energía basados en baterías de sodio-ion en septiembre de este año. Se espera que el volumen de entrega anual alcance la escala de gigavatios-hora (GWh).

Los expertos creen que las tecnologías de sodio-ion serán aún más baratas a largo plazo. El objetivo es reducir el precio del carbono duro a menos de 25.000 yuanes por tonelada en el futuro. Esto podría provocar una verdadera revolución en el mercado de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

«Las baterías de sodio-ion han entrado en la era de la comercialización integral», concluyó Lin Zhaoyuan. El nuevo tipo de batería se considera una alternativa estable y asequible ante la escasez de litio.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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