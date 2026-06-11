Microsoft firma un acuerdo con la startup india Alt Carbon

Microsoft ha firmado un contrato de tres años con la startup india Alt Carbon. Según el acuerdo, el gigante tecnológico comprará créditos por la eliminación de aproximadamente 37.000 toneladas de carbono de la atmósfera. Este es el primer proyecto importante de Microsoft en Asia basado en la tecnología de meteorización mejorada de rocas (enhanced rock weathering), informa Techcrunch.com informa .

Alt Carbon se ha comprometido a secuestrar 36.920 toneladas métricas de dióxido de carbono para 2029 como parte del proyecto Darjeeling Revival en el este de la India. Microsoft también se reserva el derecho de comprar créditos adicionales si la startup alcanza los objetivos establecidos. Este acuerdo es parte de la estrategia de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático de Microsoft.

Fundada en Bengaluru en 2023, la startup Alt Carbon acelera las reacciones químicas naturales que capturan dióxido de carbono mediante la dispersión de basalto triturado y otras rocas de silicato en tierras agrícolas. Actualmente, la empresa colabora con más de 35.000 agricultores en 80.000 acres en Bengala Occidental.

Según el cofundador de Alt Carbon, Sparsh Agarwal, las negociaciones con Microsoft duraron más de un año y pasaron por rigurosas revisiones científicas. Microsoft exigió medidas estrictas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para el intercambio de datos y la cuantificación de carbono. Aunque hay muchas ofertas en este sector, este acuerdo es significativo para el mercado debido a la escasez de proyectos verificados y comercialmente escalables.

Actualmente, Alt Carbon ha emitido cerca de 10.000 créditos de carbono a través de su tecnología de meteorización de rocas, la cifra más alta del mundo en este campo. Para finales de año, la startup planea emitir otros 15.000 créditos. Los créditos bajo el acuerdo con Microsoft se registrarán a través del registro Isometric.