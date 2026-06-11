La app Pool convierte capturas de pantalla en información útil

·22·Tecnología
La app Pool convierte capturas de pantalla en información útil

A lo largo de los años, la galería de su smartphone se ha convertido en un archivo desordenado que contiene no solo recuerdos personales, sino también recetas, ideas de moda, citas interesantes y recomendaciones de productos encontradas en línea. La nueva aplicación Pool ayuda a organizar este caos digital. Una vez que concede acceso a sus fotos, la aplicación clasifica todas las capturas de pantalla en categorías específicas llamadas «pools». Así lo informa Techcrunch.com informa .

Pool se une a la lista de startups como mymind, Fabric y Raindrop que están reinventando los sistemas de marcadores en la era de la AI. Sin embargo, Pool destaca al centrarse específicamente en las capturas de pantalla. Gracias a la AI, no solo guarda la imagen, sino que permite al usuario volver a encontrar y actuar sobre esa información. Por ejemplo, si es una captura de pantalla de un producto, la app encuentra un enlace al sitio del vendedor; si es una receta de Instagram, extrae los ingredientes y el método de preparación.

Los fundadores Maxime Junique y Piet Terheyden comenzaron a trabajar en esta idea hace tres años, pero el proyecto se pausó temporalmente en aquel momento. El resurgimiento del proyecto fue impulsado por los avances en las tecnologías de AI. Según Junique, mientras muchas empresas trabajan con datos como correos electrónicos o transacciones bancarias, la «colección de datos emocionales» como las capturas de pantalla sigue siendo un campo inexplorado.

Actualmente, Pool ayuda a los usuarios a redescubrir ideas, muestras de diseño y artículos que planeaban comprar y que habían olvidado. No es solo un archivo, sino que se está convirtiendo en un asistente personal impulsado por la AI.

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Nodirbek Razzokov
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