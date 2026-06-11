Introducido el primer estándar para juguetes con IA en Rusia

Rosstandart ha aprobado el primer estándar nacional del mundo (GOST R) para juguetes con tecnologías de IA. Este documento sistematiza las reglas de seguridad para esta categoría de productos, marcando la transición del concepto de "juguete electrónico" al de "entorno de juego inteligente". La seguridad ahora se mide no solo por parámetros físicos, sino también por el rendimiento de los algoritmos y los procesos de tratamiento de datos. Así lo informa Ixbt.com informa .

El nuevo estándar se aplica a productos destinados a niños de 1 a 14 años, cubriendo una amplia gama de artículos, desde muñecas interactivas con reconocimiento de voz hasta consolas de juegos inteligentes. Sin embargo, estas reglas no se aplican al software estándar, dispositivos médicos o productos que no son esencialmente juguetes.

El documento presta especial atención a la seguridad de los datos personales. Según el estándar, la minimización de la recopilación de datos, la obtención del consentimiento de los padres, la restricción de la transferencia de datos a terceros y la garantía de un almacenamiento seguro son obligatorias. Esto sirve como guía de diseño responsable para los fabricantes.

Antonina Tsitsulina, presidenta de la Asociación de Empresas de la Industria de Productos Infantiles, señaló que si un juguete reconoce la voz de un niño, responde a ella y recuerda escenarios de juego, no puede ser tratado como un simple objeto electrónico. Un juguete tecnológico no debe convertirse en un servicio digital descontrolado, sino que debe seguir siendo un entorno seguro.