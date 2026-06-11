Deezer lanza una herramienta para detectar música generada por IA

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Deezer lanza una herramienta para detectar música generada por IA

El aumento de la música generada por inteligencia artificial (IA) en los servicios de streaming está alimentando las preocupaciones sobre los derechos de autor y el fraude. Mientras que muchas plataformas aún no han proporcionado herramientas eficaces para abordar este problema, Deezer ha tomado la iniciativa. La compañía ha presentado una nueva herramienta gratuita que escanea listas de reproducción en varias plataformas de streaming para identificar pistas producidas por IA. Esto fue reportado por Techcrunch.com informa .

Este detector en línea admite 27 idiomas y permite a los usuarios de 20 plataformas populares, incluidas Spotify, Apple Music, SoundCloud y YouTube Music, comprobar si sus listas de reproducción contienen música sintética. Mientras que competidores como Apple Music y Spotify se limitan actualmente a métodos de etiquetado (tagging), Deezer está eliminando activamente dichas pistas de las recomendaciones y listas de reproducción editoriales.

Para utilizar la nueva herramienta, basta con visitar el sitio web dedicado de Deezer, seleccionar su servicio de streaming y conceder acceso a sus listas de reproducción. El sistema escanea la lista y comunica los resultados. El CEO de Deezer, Alexis Lanternier, señaló que la compañía ha sido líder en garantizar la transparencia en el streaming de música durante el último año y medio, y ahora ha puesto esta capacidad a disposición de todos los usuarios de la plataforma.

Según Deezer, casi el 44% de la música nueva subida a la plataforma se crea con ayuda de la IA. Cada día se suben al sistema cerca de 75.000 pistas de IA, lo que supone más de 2 millones al mes. Curiosamente, la cuota de escucha de esta música es muy baja (1-3%), y el 85% de ella se clasifica como fraudulenta y se le priva de monetización.

La empresa planea tomar medidas más estrictas en el futuro, como actualizar las políticas de proveedores o eliminar por completo la música de IA. En este sentido, se espera que Deezer siga el camino de Bandcamp, que prohibió la música de IA a principios de este año.

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Nodirbek Razzokov
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