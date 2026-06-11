Coinbase presenta un agente de IA para trading y compra de análisis

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Coinbase presenta un agente de IA para trading y compra de análisis

En un momento en que el tráfico de agentes de IA en Internet supera al tráfico humano, Coinbase ha lanzado un nuevo agente capaz de operar de forma independiente en nombre de los usuarios y pagar por investigaciones de pago. Esta noticia llega pocos días después de que Robinhood presentara una herramienta similar. Los usuarios pueden integrar el agente en sus cuentas principales o probarlo en un entorno sandbox seguro. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según Coinbase, el nuevo agente analiza el mercado utilizando las herramientas de Coinbase Advanced, incluidos los gráficos de TradingView. Los usuarios pueden ordenar al agente que reequilibre una cartera, siga una estrategia de inversión específica o proporcione asesoramiento puntual sobre el trading de criptomonedas. Actualmente, el agente opera en los mercados de cripto-spot y derivados, con planes de añadir acciones y mercados de predicción en el futuro.

El agente utiliza el protocolo de pago abierto x402 desarrollado en colaboración con AWS, Anthropic, Circle y Near. Este estándar permite al agente pagar por datos de investigación y potencia de cálculo sin necesidad de inicios de sesión ni suscripciones. Coinbase también anunció que pronto introducirá límites específicos sobre el volumen máximo de operaciones y los servicios a los que puede acceder el agente.

Según Lincoln Murr, jefe de la división de productos de IA de la empresa, el objetivo del proyecto Coinbase for Agents es crear agentes capaces de ejecutar transacciones. La nueva herramienta también puede funcionar en plataformas como ChatGPT y Claude a través de un servidor MCP. Mientras tanto, gigantes como Visa y OpenAI también están trabajando en pagos basados en agentes, lo que está impulsando a los reguladores financieros globales (FSB) a fortalecer las medidas de seguridad.

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Nodirbek Razzokov
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