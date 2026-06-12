Rusia asigna 2 mil millones de rublos para la producción de chips

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Rusia asigna 2 mil millones de rublos para la producción de chips

El Ministerio de Industria y Comercio de Rusia ha asignado casi 2 mil millones de rublos para el desarrollo de materiales de litografía por haz de electrones y por despegue (lift-off), utilizados en la producción de microelectrónica y componentes de microondas. El valor total de las dos licitaciones realizadas en el marco del proyecto es una parte clave del programa de sustitución de importaciones en este sector. Así lo informa Ixbt.com .

En el marco de la primera licitación, 1.017 millones de rublos se destinarán a la creación de materiales de litografía por haz de electrones, mientras que 889,5 millones de rublos de la segunda licitación se gastarán en la preparación de materiales para la litografía por despegue. Todos los trabajos deben finalizar antes de noviembre de 2029.

Bajo el proyecto “SVCH Rezist-1”, se crearán 12 tipos de resinas para haz de electrones que servirán como análogos a los productos de las empresas Allresist y Microresist (Alemania), ZEON (Japón) y MicroChem (EE. UU.). El proyecto “SVCH Rezist-2” contempla el desarrollo de siete tipos de materiales para reemplazar las resinas estadounidenses de las series LOR y PMGI.

Según los documentos, Rusia actualmente no cuenta con una base de producción propia para tales materiales, y las necesidades industriales eran cubiertas anteriormente en su totalidad por proveedores extranjeros. La litografía por haz de electrones se utiliza para crear estructuras de alta precisión de hasta unos pocos nanómetros, mientras que la litografía por despegue se emplea para formar estructuras metálicas.

Estas nuevas licitaciones son la continuación de un programa a gran escala destinado a localizar la producción de materiales químicos, gases especiales y fotorresistencias para la microelectrónica. Este paso sirve para reducir la dependencia de tecnologías extranjeras en la producción de circuitos integrados y semiconductores.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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