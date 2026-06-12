SanDisk presenta las primeras tarjetas de memoria SDUC de 4 TB y 8 TB

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SanDisk presenta las primeras tarjetas de memoria SDUC de 4 TB y 8 TB

Dos años después, SanDisk anunció en la feria Computex 2026 que se prepara para lanzar las primeras tarjetas de memoria SDUC de 4 TB y 8 TB. Estos dispositivos se basan en el estándar Secure Digital Ultra Capacity (SDUC) desarrollado por la SD Association, que teóricamente permite capacidades de almacenamiento de 2 TB a 128 TB. Así lo informa Ixbt.com informa .

Las nuevas tarjetas SD de 8 TB se lanzarán bajo la línea SanDisk Ultra. La compañía también mostró tarjetas microSDUC de 4 TB diseñadas para smartphones y gadgets compactos. Estas cifras superan varias veces la capacidad de las tarjetas de memoria actuales.

Sin embargo, el principal inconveniente de la nueva tecnología es su compatibilidad: las tarjetas SDUC no funcionan con lectores de tarjetas y dispositivos antiguos. Actualmente, casi no existen dispositivos en el mercado masivo que soporten este estándar, lo que obliga a los usuarios a adquirir nuevo hardware.

La situación recuerda al estándar microSD Express introducido en 2019. Dicha tecnología permaneció prácticamente sin uso durante seis años y solo comenzó a ganar popularidad tras el lanzamiento de la consola Nintendo Switch 2. Se espera que las nuevas tarjetas de SanDisk estén dirigidas a videógrafos profesionales y creadores de contenido de alta resolución.

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Abror Shuhratov
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