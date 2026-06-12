Elon Musk hace historia: a punto de convertirse en el primer billonario del mundo

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Elon Musk hace historia: a punto de convertirse en el primer billonario del mundo

Según los datos actualizados del Bloomberg Billionaires Index del 12 de junio de 2026, Elon Musk ha consolidado su estatus como la persona más rica del mundo, elevando su fortuna a 971 mil millones de dólares. Superando significativamente a otros participantes de la lista, está muy cerca del título del primer billonario en la historia de la humanidad. Así lo informa Ixbt.com informa .

Dada la dinámica de crecimiento actual, se dice que a Musk le falta relativamente poco para alcanzar la marca simbólica de 1 billón de dólares. Larry Page ocupa el segundo lugar en el ranking con 304 mil millones de dólares, y Sergey Brin el tercero con 283 mil millones de dólares. Los cinco primeros también incluyen a Jeff Bezos (262 mil millones) y Larry Ellison (237 mil millones).

Cabe destacar que casi todas las cinco personas más ricas del mundo son representantes del sector tecnológico. Anteriormente, antes del inicio de la cotización en bolsa, los analistas predijeron que la fortuna de Musk superaría el billón de dólares.

Además, tras los resultados esperados de la oferta pública inicial (IPO) de SpaceX, se prevé que más de 4,000 empleados actuales y antiguos se conviertan en millonarios en dólares. Gracias al sistema de incentivos a largo plazo de la empresa, cerca de 400 empleados más podrían poseer paquetes de acciones valorados en más de 100 millones de dólares.

Elon MuskBloombergSpaceXTecnologíaMultimillonarios
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Abror Shuhratov
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