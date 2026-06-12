La ley de vigilancia de EE. UU. expira por primera vez

La Cámara de Representantes de EE. UU. no logró extender la ley de vigilancia sin orden judicial del gobierno antes del viernes, lo que garantiza casi con certeza que la ley perderá su vigencia. El proyecto de ley recibió 218 votos a favor y 198 en contra, sin alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para su aprobación. Según Politico, la próxima votación está programada para el 23 de junio. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

La Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), o su sección 702, permite a las agencias de inteligencia de EE. UU. recopilar grandes volúmenes de datos para identificar a hackers, espías y terroristas extranjeros. Durante años, tanto demócratas como republicanos consideraron este procedimiento vital para la seguridad nacional. Sin embargo, las discrepancias sobre la reforma de la ley han estancado el proceso en las últimas semanas.

La situación se complicó por la nominación de Donald Trump de Bill Pulte como director interino de Inteligencia Nacional. La falta de experiencia de Pulte en el sector de inteligencia generó preocupación entre muchos legisladores. Los demócratas advirtieron que la presencia de Pulte en este cargo representa una mayor amenaza para la seguridad nacional que la expiración de la ley.

El jueves, la administración retiró la nominación de Pulte y propuso a Jay Clayton en su lugar. Pero para cuando se anunció esta decisión, muchos congresistas ya habían comenzado un receso de una semana. Como resultado, la posibilidad de un acuerdo de última hora para salvar la ley FISA prácticamente ha desaparecido.