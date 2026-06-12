El asesino de Titan visto en vivo: revelada la GeForce RTX 2080 Ti Super

En la plataforma de ventas eBay ha aparecido una muestra de ingeniería totalmente funcional de la GeForce RTX 2080 Ti Super, una tarjeta gráfica nunca lanzada oficialmente por NVIDIA. Este raro dispositivo fue adquirido inmediatamente por un coleccionista. Según un análisis de la placa de circuito impreso PG151, la tarjeta fue diseñada como una solución intermedia entre la emblemática GeForce RTX 2080 Ti y la semiprofesional Titan RTX. Así lo informa Ixbt.com noticias.

Las fuentes indican que, internamente en NVIDIA, este proyecto fue apodado extraoficialmente como el "asesino de Titan". En cuanto a las especificaciones técnicas, el prototipo es realmente más cercano a la Titan RTX que al modelo estándar RTX 2080 Ti. Se basa en el procesador gráfico TU102 completo con 4608 núcleos CUDA, la misma cifra que la Titan RTX. A modo de comparación, el modelo de serie RTX 2080 Ti tenía 4352 núcleos CUDA.

El subsistema de memoria también es impresionante: la tarjeta está equipada con un bus de 384 bits y 12 GB de memoria GDDR6, mientras que la RTX 2080 Ti comercial estaba limitada a 11 GB de memoria y un bus de 352 bits. Los expertos creen que el proyecto se canceló en la fase final de desarrollo. La razón fue que el rendimiento del nuevo modelo se acercaba demasiado a la Titan RTX de 2500 dólares, lo que podría haber causado una competencia interna innecesaria para la empresa.

En términos de diseño, este acelerador incorpora elementos de varios modelos de la generación Turing. La tarjeta gráfica cuenta con el acabado brillante típico de la línea Super, pero está equipada con una placa de disipación de calor completamente negra que no se encontraba en las tarjetas de serie de esa época. Curiosamente, aunque la carcasa lleva la inscripción RTX 2080 Super, la placa y las especificaciones corresponden exactamente a la versión Ti.

Dado que la RTX 2080 Ti Super nunca llegó a las tiendas, los controladores modernos de NVIDIA no la reconocen automáticamente. Según el vendedor, para poner en marcha la tarjeta fue necesario editar manualmente los identificadores en los archivos INF del controlador y cambiar Windows 10 al modo de prueba. Después de esto, la tarjeta fue detectada con éxito por el sistema y pasó todas las pruebas de estrés sin problemas.