El número de dispositivos HarmonyOS en el ecosistema de Huawei supera los 1.300 millones

·19·Tecnología
El número de dispositivos HarmonyOS en el ecosistema de Huawei supera los 1.300 millones

En la apertura de la conferencia de desarrolladores HDC 2026 celebrada el 12 de junio, Huawei anunció que su ecosistema HarmonyOS ha superado el hito de los 1.300 millones de dispositivos conectados. Así lo informó Richard Yu, presidente del grupo de negocios de consumo. Según Ixbt.com, informa .

Esta cifra incluye smartphones, tabletas, PC, así como equipos para automóviles, componentes de centros de datos y electrodomésticos. Los representantes de Huawei destacaron que buscar la independencia tecnológica y desarrollar sus propias soluciones para todos los segmentos del mercado fue una respuesta estratégica a las restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos.

Actualmente, la empresa tiene como objetivo expandir su sistema operativo a nivel mundial. La conferencia puso especial énfasis en el código abierto de HarmonyOS, que sirve como base digital para miles de industrias. Más de 13.000 desarrolladores participan en el proyecto y el volumen de código ha superado los 140 millones de líneas.

La red de socios del ecosistema incluye hoy a más de 3.200 empresas. Huawei continúa fortaleciendo su posición en el mercado global mediante la mejora continua de su plataforma de software y la expansión de las capacidades de AI.

HuaweiHarmonyOSTecnologíaSmartphoneSistema operativo
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

IPO de SpaceX: Todos los detalles sobre la mayor salida a bolsa de la historiaIPO de SpaceX: Todos los detalles sobre la mayor salida a bolsa de la historiaHoy, 14:29NVIDIA comienza a recibir pedidos de China para los nuevos procesadores VeraNVIDIA comienza a recibir pedidos de China para los nuevos procesadores VeraHoy, 14:27El navegador Microsoft Edge cambia a un sistema de actualización aceleradoEl navegador Microsoft Edge cambia a un sistema de actualización aceleradoHoy, 12:57El asesino de Titan visto en vivo: revelada la GeForce RTX 2080 Ti SuperEl asesino de Titan visto en vivo: revelada la GeForce RTX 2080 Ti SuperHoy, 11:56La ley de vigilancia de EE. UU. expira por primera vezLa ley de vigilancia de EE. UU. expira por primera vezHoy, 11:50Vivo X Fold 6: Se convierte en una estación de trabajo completa con modo PC y soporte para ratónVivo X Fold 6: Se convierte en una estación de trabajo completa con modo PC y soporte para ratónHoy, 11:26
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte