El número de dispositivos HarmonyOS en el ecosistema de Huawei supera los 1.300 millones

En la apertura de la conferencia de desarrolladores HDC 2026 celebrada el 12 de junio, Huawei anunció que su ecosistema HarmonyOS ha superado el hito de los 1.300 millones de dispositivos conectados. Así lo informó Richard Yu, presidente del grupo de negocios de consumo. Según Ixbt.com, informa .

Esta cifra incluye smartphones, tabletas, PC, así como equipos para automóviles, componentes de centros de datos y electrodomésticos. Los representantes de Huawei destacaron que buscar la independencia tecnológica y desarrollar sus propias soluciones para todos los segmentos del mercado fue una respuesta estratégica a las restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos.

Actualmente, la empresa tiene como objetivo expandir su sistema operativo a nivel mundial. La conferencia puso especial énfasis en el código abierto de HarmonyOS, que sirve como base digital para miles de industrias. Más de 13.000 desarrolladores participan en el proyecto y el volumen de código ha superado los 140 millones de líneas.

La red de socios del ecosistema incluye hoy a más de 3.200 empresas. Huawei continúa fortaleciendo su posición en el mercado global mediante la mejora continua de su plataforma de software y la expansión de las capacidades de AI.