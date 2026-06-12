Asus ROG Equalizer: El cable diseñado para evitar la fusión se ha derretido

Se ha reportado el primer caso de un cable Asus ROG Equalizer, diseñado específicamente para proteger a los usuarios y sus tarjetas gráficas de incidentes, que se ha derretido. Las fotos publicadas en el foro Chiphell muestran una fusión significativa de las piezas de plástico alrededor de varios pines del conector. El daño más grave se observó en uno de los pines de alimentación, donde el plástico se licuó casi por completo. Esto fue reportado por Ixbt.com informa .

La configuración exacta del sistema y la tarjeta gráfica utilizada en este incidente siguen siendo desconocidas. Sin embargo, la mayoría de los casos similares anteriores involucraban a propietarios de NVIDIA GeForce RTX 4090. Asus presentó el modelo ROG Equalizer hace unos meses como una versión mejorada del cable estándar 12V-2x6.

El fabricante afirmó que este cable distribuía la carga de manera más uniforme entre los pines, reducía las temperaturas y ofrecía una mayor conductividad que las soluciones estándar. Sin embargo, las pruebas realizadas por el reconocido overclocker y bloguero tecnológico Der8auer revelaron fallas en el diseño del ROG Equalizer.

En su investigación, Der8auer descubrió grandes discrepancias en la distribución de la carga entre los pines individuales del cable. En algunos casos, la diferencia alcanzó hasta 4 Amperios, lo que provocó el sobrecalentamiento de ciertas líneas eléctricas. Él cree que esto podría ser causado por el puente conductor especial integrado en el soporte del cable, característico de la marca ASUS.

Este diseño aumenta la resistencia eléctrica e impide una distribución uniforme de la carga. Hasta ahora, Asus no ha comentado oficialmente sobre las fotos publicadas. Cabe destacar que el precio del cable ROG Equalizer es de aproximadamente 50 dólares, lo que es significativamente más caro que los cables de alimentación estándar.