Kioxia supera brevemente a Toyota y se convierte en líder en Japón

Kioxia, uno de los principales fabricantes mundiales de memoria flash NAND, superó la capitalización de mercado de Toyota Motor Corporation durante las operaciones del 12 de junio, convirtiéndose en la empresa más valiosa de Japón. Este evento pasó a la historia como un desplazamiento temporal del gigante automotriz. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los medios japoneses, la capitalización de Kioxia superó los 44 billones de yenes (aproximadamente 300 mil millones de dólares) durante la jornada. En ese momento, el valor de Toyota se estimaba en casi 43 billones de yenes. Aunque el liderazgo no duró mucho y Toyota recuperó su posición, esta situación se considera una señal importante para el mercado bursátil japonés.

Los analistas atribuyen el rápido crecimiento de las acciones de Kioxia al auge continuo en torno a las tecnologías AI. El desarrollo de servicios AI como ChatGPT, plataformas en la nube y grandes centros de datos está aumentando drásticamente la demanda de dispositivos de memoria, lo que se ha convertido en una gran fuente de ingresos para los fabricantes de almacenamiento NAND.

Kioxia se formó en 2018 como resultado de la escisión del negocio de fabricación de memoria de Toshiba. Cabe destacar que el crecimiento del sector tecnológico se observa en todo el mundo: anteriormente, el fabricante de equipos de litografía ASML también se convirtió en la marca más valiosa de Europa.