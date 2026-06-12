Ubtech presenta los primeros robots emocionales hiperrealistas del mundo

Ubtech, fabricante de robots antropomórficos de consumo, ha anunciado el inicio de las reservas para los primeros robots humanoides hiperrealistas a tamaño real del mundo. Este producto innovador se producirá en versiones masculina y femenina. Así lo informa Ixbt.com informa .

En cuanto a las especificaciones técnicas, el robot femenino mide 168 cm, mientras que la versión masculina mide 183 cm. Ambos modelos cuentan con 88 grados de libertad y están diseñados principalmente para la interacción emocional con los humanos. Aunque aún no se han revelado otros detalles técnicos, se ha anunciado que las ventas comenzarán el 30 de junio.

Al mismo tiempo, otro gigante tecnológico chino, Origin Technology, ha presentado su robot llamado Origin F1. Según datos oficiales, el modelo F1 cuenta con más de 200 puntos para controlar las microexpresiones faciales y está equipado con un modelo de emociones especializado.

Este sistema permite al robot generar automáticamente retroalimentación emocional. Es decir, el robot no solo habla, sino que intenta comportarse como un "humano con emociones reales" e imitar los sentimientos humanos. Se espera que estos desarrollos marquen una nueva era en el campo de la IA y la robótica.