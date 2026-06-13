Andrew Yang: La próxima gran oportunidad de startup es reducir el coste de vida

El empresario y ex candidato presidencial de EE. UU., Andrew Yang, ha presentado su teoría sobre la próxima gran oportunidad en el mundo de las startups. En su opinión, el enfoque no debería estar en las ganancias, sino en devolver dinero a los consumidores. Yang señaló que se inspiró en Cost Plus Drugs, un proyecto fundado por Mark Cuban que vende medicamentos a precio de coste. Esto es reportado por Techcrunch.com .

Yang enumeró las áreas donde la gente gasta más dinero, como vivienda, educación, alimentos, combustible y comunicaciones. En septiembre del año pasado, lanzó el operador móvil virtual Noble Mobile, que ofrece servicios significativamente más baratos que las empresas tradicionales e introduce un sistema para reembolsar dinero a los clientes que usan menos datos. Según él, en un momento en que la IA está provocando el estancamiento de los salarios y la pérdida de empleos, reducir el coste de vida se convertirá en la dirección más rentable.

Proyectos como Noble Mobile, Light Phone y Misfits Markets son los primeros ejemplos de una nueva categoría de negocios donde el valor central de la startup es devolver los márgenes ahorrados al cliente. Yang cree que una vez que la IA ocupe muchos puestos de trabajo, la gente empezará a preocuparse por cómo satisfacer sus necesidades básicas, y ahí es donde surgirá un mercado de servicios a precios reducidos.

Durante su campaña electoral de 2020, Andrew Yang también promovió la idea de una Renta Básica Universal (UBI) para combatir el desempleo causado por la IA. Aunque es escéptico sobre la eficiencia del gobierno en este sentido, cree que se puede brindar ayuda directa a las personas a través de mecanismos de mercado. Actualmente, Noble Mobile tiene miles de clientes y genera millones de dólares en ingresos.