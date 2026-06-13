Andrew Yang: La próxima gran oportunidad de startup es reducir el coste de vida

·1·Tecnología
Andrew Yang: La próxima gran oportunidad de startup es reducir el coste de vida

El empresario y ex candidato presidencial de EE. UU., Andrew Yang, ha presentado su teoría sobre la próxima gran oportunidad en el mundo de las startups. En su opinión, el enfoque no debería estar en las ganancias, sino en devolver dinero a los consumidores. Yang señaló que se inspiró en Cost Plus Drugs, un proyecto fundado por Mark Cuban que vende medicamentos a precio de coste. Esto es reportado por Techcrunch.com .

Yang enumeró las áreas donde la gente gasta más dinero, como vivienda, educación, alimentos, combustible y comunicaciones. En septiembre del año pasado, lanzó el operador móvil virtual Noble Mobile, que ofrece servicios significativamente más baratos que las empresas tradicionales e introduce un sistema para reembolsar dinero a los clientes que usan menos datos. Según él, en un momento en que la IA está provocando el estancamiento de los salarios y la pérdida de empleos, reducir el coste de vida se convertirá en la dirección más rentable.

Proyectos como Noble Mobile, Light Phone y Misfits Markets son los primeros ejemplos de una nueva categoría de negocios donde el valor central de la startup es devolver los márgenes ahorrados al cliente. Yang cree que una vez que la IA ocupe muchos puestos de trabajo, la gente empezará a preocuparse por cómo satisfacer sus necesidades básicas, y ahí es donde surgirá un mercado de servicios a precios reducidos.

Durante su campaña electoral de 2020, Andrew Yang también promovió la idea de una Renta Básica Universal (UBI) para combatir el desempleo causado por la IA. Aunque es escéptico sobre la eficiencia del gobierno en este sentido, cree que se puede brindar ayuda directa a las personas a través de mecanismos de mercado. Actualmente, Noble Mobile tiene miles de clientes y genera millones de dólares en ingresos.

Andrew YangStartupIANoble MobileTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

100 millones de especies y un billón de genes: Lanzan proyecto masivo para IA médica100 millones de especies y un billón de genes: Lanzan proyecto masivo para IA médicaHoy, 04:27Aparece una línea verde en la pantalla del Google Pixel 9Aparece una línea verde en la pantalla del Google Pixel 9Hoy, 02:29Anthropic desactiva sus modelos de IA más potentes debido a advertencias de seguridadAnthropic desactiva sus modelos de IA más potentes debido a advertencias de seguridadHoy, 02:21Ingenieros de Meta comparan las condiciones en la división de IA con un «gulag»Ingenieros de Meta comparan las condiciones en la división de IA con un «gulag»Hoy, 23:20AMD reemplaza un procesador Ryzen 9 7950X3D hinchado por temor a dañar su reputaciónAMD reemplaza un procesador Ryzen 9 7950X3D hinchado por temor a dañar su reputaciónHoy, 22:58Un fotón — dos productos: Un reactor solar convierte el CO2 y los residuos en materias primasUn fotón — dos productos: Un reactor solar convierte el CO2 y los residuos en materias primasHoy, 20:52
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte