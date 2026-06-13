Cómo un soldador de SpaceX se convirtió en millonario: la historia de Juan Hernandez

Tras la exitosa salida a bolsa (IPO) de SpaceX, no solo los grandes inversores y Elon Musk, sino también los empleados comunes han quedado en el punto de mira. Juan Hernandez, un soldador de México que ganaba aproximadamente $28 por hora en la empresa, se convirtió en uno de estos afortunados empleados. Así lo informa Ixbt.com informa .

Tras empezar a tiempo completo en 2015, SpaceX le otorgó inicialmente a Hernandez un paquete de acciones por valor de $10 000. Además, durante casi 10 años, compró regularmente valores de la empresa con su salario. Cuando SpaceX salió a bolsa y el precio de las acciones subió a $167, el valor de sus activos superó el millón de dólares.

Esta historia de éxito se hizo viral después de que Elon Musk la compartiera en las redes sociales. El programa de participación accionaria de la empresa permitió a miles de trabajadores convertirse en copropietarios del negocio. La propiedad a largo plazo, combinada con el aumento de los precios de las acciones en el mercado abierto, aumentó drásticamente su riqueza.

Según los informes, se espera que más de 4 000 empleados actuales y antiguos se conviertan en millonarios en dólares tras la salida a bolsa de SpaceX. Otras 400 personas podrían poseer paquetes de acciones por valor de más de $100 millones gracias al sistema de incentivos a largo plazo.

El debut de SpaceX en el Nasdaq concluyó con un fuerte aumento de las cotizaciones. En el primer día de negociación, las acciones subieron un 19%, alcanzando los $160,95. Como resultado, el valor de mercado de la empresa alcanzó los $2,1 billones, superando a gigantes como Broadcom y Amazon.