Huawei anuncia su gran plan: 200 tipos de procesadores y 1200 dispositivos

Huawei ha anunciado oficialmente hoy su nuevo programa estratégico: el plan “Hongtu”. Esta iniciativa a gran escala tiene como objetivo cubrir 200 tipos de chips, 1200 modelos de dispositivos y más de 20 sectores industriales en toda China. Así lo informa Ixbt.com .

A través de este plan, la empresa pretende ampliar significativamente el ecosistema HarmonyOS. Tras haber promovido componentes propios para sus dispositivos, el gigante tecnológico chino se centra ahora en popularizar aún más el ecosistema abierto de HarmonyOS.

Huawei planea ahora pasar del apoyo a tecnologías individuales a un desarrollo integral. El enfoque principal se centrará en la creación de soluciones eficientes, la asistencia en los procesos de certificación y el estímulo de las actividades comerciales.

Richard Yu, presidente de la división de dispositivos de Huawei, declaró: “El sistema operativo abierto HarmonyOS se ha convertido en una base digital para miles de industrias. Hoy en día, incluye a más de 13 000 desarrolladores, más de 140 millones de líneas de código, más de 3200 socios y más de 1300 millones de dispositivos”.